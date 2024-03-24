Levent Tüzemen: 'Ali Koç, küme düşüren başkan olmak istemez'

Levent Tüzemen, Sabah'ta Fenerbahçe'nin, "Ligden çekilme" gündemini değerlendirdi.
İşte Levent Tüzemen'in o yorumları...
"Fenerbahçe yönetimi, genel kuruldan güven oyu istiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmeye sıcak bakacağını düşünmüyorum. Ali Koç ve yönetimi, yetki alsa bile uygulayacaklarına inanmıyorum. Fenerbahçe bu ülkenin kilometre taşlarından. Hiçbir yönetim, bedeli ağır olacak harekette bulunamaz. Ali Koç, Fenerbahçe tarihine adını ligden çekip küme düşüren başkan olarak yazdırmaz."
Mesela Galatasaray ezeli rakibinin Süper Lig'den çekileceğine inanıyor mu?
"Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği konusu GSYİAD'ın iftar gecesinde hiç konuşulmadı. Benim oturduğum masada gündeme bile gelmedi. Ama ben Galatasaray camiasının da Fenerbahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmesini isteyeceğine inanmıyorum."
İşte Levent Tüzemen'in o yorumları...
"Fenerbahçe yönetimi, genel kuruldan güven oyu istiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmeye sıcak bakacağını düşünmüyorum. Ali Koç ve yönetimi, yetki alsa bile uygulayacaklarına inanmıyorum. Fenerbahçe bu ülkenin kilometre taşlarından. Hiçbir yönetim, bedeli ağır olacak harekette bulunamaz. Ali Koç, Fenerbahçe tarihine adını ligden çekip küme düşüren başkan olarak yazdırmaz."
Mesela Galatasaray ezeli rakibinin Süper Lig'den çekileceğine inanıyor mu?
"Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği konusu GSYİAD'ın iftar gecesinde hiç konuşulmadı. Benim oturduğum masada gündeme bile gelmedi. Ama ben Galatasaray camiasının da Fenerbahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmesini isteyeceğine inanmıyorum."
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