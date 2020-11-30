İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City, evinde Fulham ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fulham, 2-1'lik skorla kazandı ve sürprize imza attı.Fulham'a galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Lookman ile 38. dakikada penaltıdan Cavaleiro'dan geldi. Leicester City'nin tek sayısını ise Harvey Barnes, 86. dakikada attı.Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Cengiz Ünder takımı 2-0 gerideyken 2. yarının başında oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Leicester City, 18 puanla 4. sırada kaldı. Son 5 maçta 2 galibiyet alan ve puanını 7 yapan Fulham ise 17. sıraya yükseldi.Premier Lig'in 11. haftasında Leicester deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacakken, Fulham ise Manchester City'ye konuk olacak.