LeBron'dan, Drew Brees'e yanıt!: "Hala bunu anlamıyor musun?"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NFL oyuncusu Drew Brees'in milli marş sırasında diz çökme hakkındaki yorumlarına karşılık verdi.



Çarşamba günü, New Orleans Saints quarterback'i Drew Brees, bazı sporcuların milli marş sırasında diz çökmesiyle ilgili "hiçbir zaman bayrağa saygısızlık edenlere asla katılmayacağını" söylemişti ve LeBron'un bu konu hakkında söyleyecek birkaç şeyi vardı.



Brees'in yorumları, kendi takım arkadaşı Michael Thomas da dahil olmak üzere birçok kişiden önemli tepki toplamıştı.



James, Brees'e Twitter'da şöyle cevap verdi:



"Vay canına! Bu noktada hala şaşırtıcı mı? Kesinlikle değil! Kelimenin tam anlamıyla Kap'in neden tek dizi üzerine çöktüğünü anlamıyor musun? Bayrağımızı ve toprağımızı özgür kılan (kadın ve erkek) askerlerimize saygısızlıkla hiçbir ilgisi yok. Benim kayınpederim de bu ülke için de savaşmış olan adamlardan biriydi. Ona bu konuyla ilgili soru sormuştum ve ülkeye bağlılığı için hep teşekkürlerimi sunmuştum. Kap'in barışçıl protestosunu hiçbir zaman saldırgan bulmamıştı, çünkü o da, ben de, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu biliyoruz! Tanrı seni korusun."



2016'DA DA AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ



Brees, marş sırasında diz çökme hakkındaki görüşünü ilk kez belirtmemişti. 2016 yılında, Colin Kaepernick'in ırksal adaletsizliğe karşı mücadelesini desteklediğini söylemiş, ancak NFL maçlarından önce ulusal marş çalındığında diz çökmeye karar vermesiyle ilgili şunları söylemişti:



"Takım arkadaşlarımı seviyorum, saygı duyuyorum ve ırksal eşitlik ve adalet için mücadele konusunda yanlarındayım. Ayrıca, bu ülke için hayatlarını riske atan büyükbabalarım ve bunu her gün yapan sayısız erkek ve kadın askerlerin de yanındayım. Hepimizin milli marş için ayakta durması ve ülkemize ve özgürlüklerimiz için bu denli fedakarlık yapan herkese saygı duyması gerektiğine inanıyorum."



LeBron, son birkaç yıldır sosyal adaletsizlik hakkındaki düşüncelerini düzenli olarak belirtiyordu, bu yüzden Brees'e cevap vermeyi seçmesi şaşırtıcı değil.



