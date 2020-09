LeBron, Murray'yi maç sonu savunma görevini üstlendi: "Kazanma zamanıydı!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, geçtiğimiz gece Denver Nuggets'a karşı oynanan Batı Finalleri serisinin 4. maçının sonunda, eli sıcak olan Jamal Murray'yi savunma görevini üstlenmesi hakkında konuştu.



Second Spectrum'a göre James, serinin ilk üç maçında yarı sahada sadece yedi kez eşleştiği Murray'yi, dün geceki karşılaşmada 11 kez savunmuştu. Murray'i kritik anlarda savunan tek Lakers oyuncusu olan LeBron, yıldız oyuncuyu bir kez top kaybına zorlayarak, üzerinden denediği iki şut denemesini de kaçırmasını sağladı.



Bitime 5:21 kala James, tepe noktasında Murray'nin karşısındayken, Nuggets oyun kurucusunun Nikola Jokic'e attığı topu Markieff Morris çalmıştı.



Birkaç pozisyondan sonra hala dört sayı gerideyken, Murray, 3:46 kala James kendisinin kalçasına oldukça yakınken denediği turnikeyi de kaçırmıştı.



Ve son olarak 2:56 kala, o an üç sayı geride olan Nuggets'ın yıldızı Murray, tekrar James'in üzerine gitmişti ve Lakers yıldızı, Murray'ye arkadan yaklaşıp kollarını kaldırarak, genç oyuncunun sayı denemesini kaçırmasını sağlamıştı.



Nihayetinde Lakers, 114-108 galip gelerek, NBA finallerine bir galibiyet daha yaklaşmış oldu.



"MAÇI KAZANMA ZAMANI GELMİŞTİ"



26 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle oynayan James, maçta 32 sayı ve 8 asist kaydetmiş olan Murray'ye saygısını, maç sonunda şu şekilde belirtti:



"Maçı kazanma zamanının geldiğini biliyordum ve Jamal'ın eli de çok sıcaktı. Çok özel bir çocuk. Farklı şekillerde şutlar sokabiliyor. Üçlükten orta mesafeye ve boyalı alana kadar, tam anlamıyla bir üçlü tehdit. Benim açımdan ise, olay sadece savunmama güvenmek oldu. Maç kasedi üzerine yaptığım çalışmalara ve takım arkadaşlarıma güvendim. Ve sonuç ne olursa olsun bununla yaşayacaktım. Takım arkadaşlarıma onu benim tutacağımı ve uzakta kalmaları gerektiğini söylemiştim. Birkaç kez onu durmayı başardım ve ribaundları da iyi bir şekilde alabildik, ki en önemli şey de budur."



"SAHADA ASLA YORULMAM"



Dün gece 38 dakika oynayan James, Murray ile maç sonundaki eşleşmesine çok hazır olduğunu söyledi:



"Ben enerjimi asla saklamam. Sahadayken, elimden gelen her şeyi yaparım. Oturmam gerekirse, bunu talep ederim. Koç, maç sırasında beni kenara alma konusunda iyi bir iş çıkardı. Buna yedek depo olarak bakmıyorum. Sahada enerji seviyem her zaman iyi seviyededir. Maçı kazanmamız gereken anlarda, yorgun hissetme lüksüm yok. Ama şimdi yorgunum. Yorgun olduğum tek zaman, maç ne zaman biterse o zamandır. O an yorulmuş olurum. Maç sırasında yorgun olmam."



"LeBRON, BENİM İÇİN DİĞER LAKER'LAR İLE AYNI"



Nuggets yıldızı Murray, James'in karşısında oynamasının, kendisi için herhangi bir Lakers oyuncusundan farkı olmadığını açıkladı:



"LeBron'u gördüğümde, (Alex) Caruso'yu, (Rajon) Rondo'yu, KCP'yi (Kentavious Caldwell-Pope) ve Kawhi'ı (Leonard) ve PG'yi (Paul George), Pat'i (Beverley) ve Royce'u (O'Neale) gördğümde ne yapıyorsam onu yapıyorum. Gösterdiği saygıya teşekkür ederim, ama maçı kazanmamız gerekirdi."



"HARİKA BİR SAVUNMACI!"



Anthony Davis, James'in dün gece kendisini zorladığı anlarda motive eden şeyin, galibiyetin yakın olması olduğunu söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse, bu mücadeleleri çok sevdiğini düşünüyorum, özellikle de oyunun ilerleyen safhalarında. Tıpkı benim en iyi uzunu savunmam gibi, kendisi de en iyi dış oyuncuyu savunmak ve bu mücadeleye girmek istiyor. Önceki seride James Harden ile bunu yapmıştı. Bu meydan okumaları üstlenmek ve onların kendisinin üzerinden sayı bulmaya çalışmalarını sağlamak istiyor. LeBron, harika bir savunma oyuncusu. Bu adamları savunması ve onların LeBron James üzerinden sayı bulmaya çalışmalarını sağlaması konusunda, kendisine güveniyoruz. Jamal Murray üzerinde harika bir iş çıkardı."



Lakers başantrenörü Frank Vogel ise, LeBron'a şu iltifatlarda bulundu:



"Bu görevi üstlenmek isteyen LeBron'du ve ben de tabii ki kabul ettim. Murray'yi maç sonlarında bire birde savunma konusunda harika bir iş çıkardı. Murray de harika bir gece geçirdi. LeBron kendisini savunana kadar, onu yavaşlatmak için denediğimiz hiçbir şey işe yaramıyordu. Bu görev sayesinde sanırım, maç topu kendisinin diyebilirim."



Murray'nin dün geceki performansı ise şu şekildeydi: