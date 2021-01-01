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LeBron, Jordan kıyaslamaları için: "Yorucu olabiliyor..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.

James, 'Smartless' isimli podcast'te konuk olduğu sırada, kendisiyle Jordan arasındaki karşılaştırmalar hakkında şu şekilde yorum yaptı:

"Yorucu olabiliyor. Ama ben her zaman şöyle bakıyorum; ne zaman kıyaslamalar içinde bulunsam ya da bu oyunu oynamış büyük oyuncularla adım aynı cümlede yer alsa, bu benim için mahcup edici bir durum.

Beni aynı kategoriye koydukları veya karşılaştırdıkları adamlar, çocukken ilham aldığım adamlarla aynı.

Akron'da büyürken bu ilhama ihtiyacım vardı. Michael Jordan, Kobe Bryant ve tüm o inanılmaz spor figürleri, ihtiyacım olduğunda bana yardımcı olan kişilerdi.

Yani duyduğumda, 'Vay canına, beni çocukken izlediğim en büyük oyuncularla karşılaştırıyorsunuz' diyorum. Bu oldukça mahcup edici bir şey."


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