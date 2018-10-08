LeBron James: "Taraftar bu ikiliyi çok sevecek"

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Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, takım arkadaşları Kyle Kuzma ve Lance Stephenson'ın bu sezon taraftarın favori oyuncuları olacağını savundu.Silver Screen and Roll'da yer alan habere göre LeBron James, "Lance Stephenson ve Kyle Kuzma, taraftarın en çok sevecekleri oyuncular olacak. Şimdiden her şey belli. Kuzma oyuna girdiğinde taraftarlardan tezahüratlar yükseliyor. Lance Stephenson topu eline aldığında salondaki heyecanı hissedebiliyorsunuz." dedi.Lance Stephenson'ın oyununu yorumlayan LeBron James, "Lance, şu ana kadar harika performanslar sergiledi. Enerji, tutku ve sevgiyle oynuyor. Önemli kararlar veriyor ve takıma katkısını sağlıyor." diyerek sözlerini noktaladı.