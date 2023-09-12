Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda oynamak üzere NBA yıldızlarını katılmaya çağırdığı bildirildi.



ABD Milli Takımı'nın 2023 FIBA Dünya Kupası'nda altın madalyayı kazanamamasının ardından, LeBron'un öncelikle kendisi olmak üzere, birlikte oynayabileceği ABD doğumlu birkaç yıldız oyuncuyu daha turnuvaya katılmaları için ikna etme çalışmalarına başladığı belirtildi.



Lakers süperstarının ulaştığı oyuncular arasında Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum ve Draymond Green'in de yer aldığı ve bu beş kişilik grubun katılmaya hazır olduğu iddia edildi.



Devin Booker, D'Aaron Fox, Damian Lillard ve Kyrie Irving de Paris'te ABD Milli Takımı için mücadele etmek istediklerini ifade etmişlerdi. Bu yaz Milli takımda forma giyen Anthony Edwards ve Mikal Bridges'in de değerlendirmeye alınacağı, ayrıca Bam Adebayo ve Desmond Bane'in de dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.



Son olarak ABD takımının Joel Embiid'i de kadrosuna katmaya çalışması bekleniyor. Henüz uluslararası bir turnuvaya katılmamış olan Embiid, Olimpiyatlarda oynamayı tercih etmesi halinde ABD veya Fransa adına oynama hakkına sahip olacak.



