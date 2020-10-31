Lazio'da koronavirüs krizi: "Birçok pozitif var"

Lazio, Torino maçı öncesi 30 Ekim'de yapılan testler neticesinde birçok pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lazio'da koronavirüs krizi: 'Birçok pozitif var'
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31 Ekim 2020 16:56
SS Lazio, a takımdaki birçok kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte Lazio'dan yapılan açıklama:

"30 Ekim Cuma günü takıma yapılan koronavirüs sonuçları pozitif çıkmıştır. Bu sonuçları baz alarak tüm takım bugün yeniden test alınmıştır. Test sonuçları negatif çıkacak oyuncular Torino ile oynanacak maçın kadrosuna alınacaktır.

Testi pozitif çıkan kişiler evde izolasyona alınmıştır. Ayrıca, medikal ekibimiz tarafından sürekli olarak gözetim altında tutulacaktır."



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