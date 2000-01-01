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LaVar: "Zion, oğlum LaMelo kadar popüler değil"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, küçük oğlu LaMelo'nun, yıldız çaylak Zion Williamson'tan daha popüler olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, küçük oğlu LaMelo'nun, yıldız çaylak Zion Williamson'tan daha popüler olduğunu söyledi.

LaVar Ball, Complex'in Load Management isimli podcast'inde konuştu ve en büyük oğlu Lonzo'nun takım arkadaşı olan Zion hakkında konuştu.

LaVar, Zion'la ilgili hype'ın, şu anda 2020 Draftı için yüksek bir lotayra seçimi olarak lanse edilen LaMelo'nunki ile karşılaştırdı. LaVar'a göre, oğlunun popülaritesi, Williamson'ın çok ötesinde:

"Melo'nun aurası daha iyi. Çünkü Melo dünya çapı biri. Zion'ı Almanya ya da Litvanya ya da Letonya ya da Estonya ya da Londra'ya götürün, kim olduğunu bilmezler. Melo'yu oraya götürün, kim olduğunu bilirler. Dediğim gibi, götürün ve görün. Zion'ın kim olduğunu sorun, size 'Zion kim?' diye delirmişsiniz gibi bakarlar."


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