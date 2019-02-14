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Larin, Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor!

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Larin, Belçika ve Hollanda Ligi'nden bazı takımlar ile görüşmeler yapıyor.

Larin, Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor!
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14 Şubat 2019 11:18
Forma yarışında Burak ve Güven'i geçebilmek için çalışan Kanadalı oyuncu Larin'in, yönetim tarafından yeni sezonda kiralanması bekleniyor.

Haziranı, Kanada Milli Takımı'nda geçirmesi beklenen Larin için, Belçika ve Hollanda liglerinden bazı takımlarla görüşme halinde olunduğu belirtildi. Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Larin'in sürekli oynaması gerektiğine karar veren yönetimin bu konudaki çalışmalarına başladığı kaydedildi.

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