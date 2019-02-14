Larin, Beşiktaş'a vedaya hazırlanıyor!

Forma yarışında Burak ve Güven'i geçebilmek için çalışan Kanadalı oyuncu Larin'in, yönetim tarafından yeni sezonda kiralanması bekleniyor.Haziranı, Kanada Milli Takımı'nda geçirmesi beklenen Larin için, Belçika ve Hollanda liglerinden bazı takımlarla görüşme halinde olunduğu belirtildi. Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Larin'in sürekli oynaması gerektiğine karar veren yönetimin bu konudaki çalışmalarına başladığı kaydedildi.