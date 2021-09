Kyrie, aşı olup olmadığını paylaşmadı: "Gizli tutmak isterim"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, KOVID-19 aşısını olup olmadığını doğrulamadı.



Kyrie'nin aşılanmamış olduğu ve New York City'nin yürürlüğe soktuğu aşı zorunluluğu nedeniyle Barclays Center'daki maçları kaçırabileceği bildirilmişti.



Medya gününe katılmamış olan All-Star oyuncu, daha sonra Zoom üzerinden muhabirlerle konuşarak bu durumu gizli tutacağını söyledi:



"Bu durumu gizli tutmak isterim. Her şeyden önce bir insanım. Tabii ki, bu kamusal alanda yaşarken, Kyrie'nin dünyasında neler olup bittiğine dair bir sürü soru var. Ama bunu kendime saklamak ve ekibimle bir plan yaparak doğru şekilde halletmek isterim.



Bugün yanınızda olamadım, lakin bu durum takıma katılabilme konusunda geleceğime herhangi bir sınır koyduğum anlamına gelmiyor.



Lütfen iç sahadaki maçlar ve aşılama ile ilgili konularda mahremiyetime saygı gösterin."



"KYRIE'YE GÜVENİYORUZ"



Diğer Nets yıldızı Kevin Durant, Irving'in iç saha maçlarına katılamayabileceği durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Bu Kyrie'nin kararıdır. Ama ona güveniyoruz ve bir noktada tam kadromuzla bulunmamızı bekliyorum."



New York şehri, Nets oyuncularının takım faaliyetlerine katılmak için en az bir doz aşılandıklarını kanıtlamalarını zorunlu kılıyor.