Kuzma: "LeBron'un en az 8 MVP ödülü olmalıydı!"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, takım arkadaşı LeBron James'in "en az" sekiz MVP ödülü sahibi olması gerektiğini söyledi.



James, kariyerinde dört kez MVP ödülüne layık görülmüş olsa da, Kuzma'ya göre LeBron'un bunun iki katına sahip olması gerekiyordu:



"NBA MVP'si çok politik bir ödül. LeBron en az sekiz, dokuz, 10 kez MVP olmalıydı. Herkes bunu biliyor."



"DÖRTTEN FAZLA KAZANMALIYDIM"



Kuzma'nın ifadesi hakkında kendine soru yöneltilen LeBron, geçmişte göz ardı edildiğini itiraf etse de, kaç tane kazanmış olması gerektiğini spesifik olarak belirtmedi:



"Bana göre dörtten fazla kazanmalıydım. Ama bunu düşünüp ağlıyor değilim. Sadece bir sonraki sezon sergilediğim oyunla MVP tartışmalarına girmeye çalışıyorum. Oyunun tarihindeki en büyük oyuncuların bir çoğu da eminim ki, aynı şekilde daha fazlasını kazanmış olmaları gerektiğini düşünüyordur.



Bu sezon, tekrar en iyi oyuncu olarak anılabilmem için yeni bir fırsat. Bu yüzden umarım iyi seviyede basketbol oynamaya devam edebilirim ve sonunda ne olacağını görebilirim."



