Kürekte milli sporcu Elis Özbay'dan gümüş madalya!

23 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, gümüş madalya kazandı.

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Kürekte milli sporcu Elis Özbay'dan gümüş madalya!
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30 Temmuz 2022 20:30
Milli sporcu Elis Özbay, İtalya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda hafif kilo kadınlar tek çiftede yarışan Elis Özbay, 7.43.81'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

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