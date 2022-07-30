Kürekte milli sporcu Elis Özbay'dan gümüş madalya!

Milli sporcu Elis Özbay, İtalya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda hafif kilo kadınlar tek çiftede yarışan Elis Özbay, 7.43.81'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese kentinde düzenlenen organizasyonda hafif kilo kadınlar tek çiftede yarışan Elis Özbay, 7.43.81'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.
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