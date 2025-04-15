Denver Nuggets'ın sahibi Josh Kroenke, takımın yıldız forveti Michael Porter Jr.'ın takas edilmesine engel olacağı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı.



Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Kroenke, hem kendisinin hem de Kroenke ailesinin olası bir Porter takasına karşı çıkacağı yönündeki spekülasyonların "tamamen asılsız" olduğunu belirtti.



Bazı medya organlarında çıkan haberlerde, Nuggets yönetiminin Porter'la olan bağları nedeniyle bu tür hamlelere mesafeli durduğu iddia edilmişti. Ancak Kroenke bu söylentilere net bir dille karşı çıktı ve organizasyonun takımın menfaatine olacak her türlü hamleye açık olduğunu söyledi.



"Michael ile gurur duyuyorum," diyen Kroenke, oyuncunun geçirdiği zorlu sakatlık süreçlerine ve kişisel zorluklara değindi. "Birkaç bel ameliyatı geçirdi, inişli çıkışlı dönemler yaşadı ama her şeye rağmen bizim için değerli bir katkı vermeye devam etti."



Porter, bu sezon 18.2 sayı, 7.0 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı. 26 yaşındaki oyuncu, beş yıllık 179 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılını tamamladı.



Bazı iddialara göre, Porter ile Kroenke ailesinin Missouri Üniversitesi'nden gelen ortak geçmişi, bu ilişkiye duygusal bir bağ katıyor. Ancak Kroenke, "Takım başarısını bireysel bağlılıkların önünde tutarım," diyerek bu bağı bir takas engeli olarak görmediğini ifade etti.



"Bir oyuncunun duygusal değeri, takımın geleceğini etkileyemez. Organizasyon içinde tam bir uyum sağlanmadan hiçbir takas gerçekleşmez."



Porter'ın geleceği şimdilik belirsizliğini korusa da, şu anda Denver'ın şampiyonluk hedefli çekirdek kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ediyor.



