Krasnodar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 34 yaşındaki Manuel Fernandes ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.2019/2020 sezonu başında bir diğer Rus kulübü Lokomotiv Moskova'dan Krasnodar kadrosuna katılan Manuel Fernandes, 30 Haziran'da sözleşmesinin sonunda olacaktı.Rus kulübü yaptığı açıklama ile oyuncunun sözleşmesinin 2 aylık uzatma ile 31 Temmuz'a kadar geçerli olduğunu açıkladı.Rusya Ligi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasındaydı. Rusya'da futbolun 21 Haziran'da dönmesi bekleniyor.Portekizli 10 numaranın sözleşmesinin uzatılma sebebi olarak da; ligin daha geç bir tarihte bitecek olması görülüyor.