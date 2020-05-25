Krasnodar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen 34 yaşındaki Manuel Fernandes ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
2 AYLIK UZATMA
2019/2020 sezonu başında bir diğer Rus kulübü Lokomotiv Moskova'dan Krasnodar kadrosuna katılan Manuel Fernandes, 30 Haziran'da sözleşmesinin sonunda olacaktı.
Rus kulübü yaptığı açıklama ile oyuncunun sözleşmesinin 2 aylık uzatma ile 31 Temmuz'a kadar geçerli olduğunu açıkladı.
Rusya Ligi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasındaydı. Rusya'da futbolun 21 Haziran'da dönmesi bekleniyor.
Portekizli 10 numaranın sözleşmesinin uzatılma sebebi olarak da; ligin daha geç bir tarihte bitecek olması görülüyor.
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2 AYLIK UZATMA
2019/2020 sezonu başında bir diğer Rus kulübü Lokomotiv Moskova'dan Krasnodar kadrosuna katılan Manuel Fernandes, 30 Haziran'da sözleşmesinin sonunda olacaktı.
Rus kulübü yaptığı açıklama ile oyuncunun sözleşmesinin 2 aylık uzatma ile 31 Temmuz'a kadar geçerli olduğunu açıkladı.
Rusya Ligi koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasındaydı. Rusya'da futbolun 21 Haziran'da dönmesi bekleniyor.
Portekizli 10 numaranın sözleşmesinin uzatılma sebebi olarak da; ligin daha geç bir tarihte bitecek olması görülüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın