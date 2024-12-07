Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda galip

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 31-24 mğlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda galip
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07 Aralık 2024 00:18
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'a konuk oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 31-24 yendi.

Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın açılış maçında Mihalıççık Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u konuk etti.

İlk yarıyı 11-10 önde tamamlayan konuk takım, sahadan 31-24 galip ayrıldı.

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