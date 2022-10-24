Konyaspor'da hazırlıklar başladı

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Konyaspor'da maç öncesi hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor'da hazırlıklar başladı
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24 Ekim 2022 23:39
Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 29 Ekim Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda core çalışması yaptı.

Diğer futbolcuların ısınmayla başlayan antrenmanı, hücum savunması ve rondo oyunuyla tamamlandı.

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