Köln maçında Ismail Jakobs sürprizi!

FC Köln: "Iso Jakobs, takımdan ayrılmasının ardından ilk kez stadyumumuza geri döndü 😍



Seni görmek güzel, Iso! 🤝 Galatasaray'ın bir sonraki maçına 2 hafta var ve o da bu zamanı en iyi şekilde değerlendiriyor!" https://t.co/7p9yN1jPNa



— Sporx (@sporx) March 15, 2025