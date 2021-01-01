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"Knicks, Victor Oladipo ile ilgilenebilir" iddiası

New York Knicks ekibinin, Houston Rockets guardı Victor Oladipo ile ilgilenebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks ekibinin, Houston Rockets guardı Victor Oladipo ile ilgilenebileceği bildirildi.

Knicks, Detroit Pistons'dan Derrick Rose'u aldıktan sonra, kadrosuna daha fazla veteran yıldız eklemeyi düşünebilir.

ESPN'den Zach Lowe'a göre Knicks, ölü sezonda Victor Oladipo'nun durumunu izliyordu. Ancak Oladipo, Rockets'ın James Harden takasının bir parçası olarak Houston'a gitmişti:

"Bu konuşulanlar bana inandırıcı geliyor. Sanırım ölü sezonda onu izliyorlardı."

Houston için 10 maçta 19.6 sayı, 4.9 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakalamış olan Oladipo, 2019-20 sezonunda Orlando bubble'ında sıkıntı yaşadıktan sonra, Rockets'ta formunu yakalamış gibi görünüyor.


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