Knicks, Rockets ile Russell Westbrook takasını görüştü!

New York Times'tan Marc Stein, New York Knicks'in, Houston Rockets ile Russell Westbrook için takas yapma konusunu görüştüğünü belirtti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, 32 yaşındaki yıldız oyuncu için takas piyasasının, yavaş bir şekilde geliştiğini açıkladı.



Westbrook'un geçtiğimiz günlerde Rockets yetkililerine, organizasyondan sadece bir yıl sonra ayrılmak istediğini söylediği kaydedilmişti.



Houston, 2017 sezonunun MVP'sini, eski genel menajer Daryl Morey yönetimindeyken geçtiğimiz yaz Chris Paul'un da yer aldığı büyük bir takasla kadrosuna katmıştı.



Rockets'ın sorumluluk eksikliği ile ilgili sorunlar yaşadığı bildirilmiş olmasına rağmen, Westbrook, maç başına 27.2 sayı, 7.9 ribaund, 7.0 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları kaydetmeyi başarmıştı ve bu süreçte kariyerinde dokuzuncu kez All-Star seçilmişti.



Westbrook, Madison Square Garden'a bir yıldız kalitesi getirebilecekken, aynı zamanda ligin en büyük sözleşmelerinden birine de sahip. 2020-21 sezonu için 41.4 milyon dolar, 2021-22 sezonu için ise 44.2 milyon dolar alacağı olan Russ, 2022-23 sezonunda 34 yaşında olacağı zaman 47.1 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna da sahip.



