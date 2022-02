Knicks, Lillard için "artık aynı çekiciliğe sahip değil"

New York Knicks'in, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard için artık aynı çekiciliğe sahip olmadığı iddia edildi.



New York'tan Marc Berman ile konuşan bir kaynağa göre, 2021'de playofflara çıktığı yıl sonrasında hayal kırıklığı bir sezon geçirmiş olan Knicks, artık Lillard için aynı çekiciliğe sahip değil.



Trail Blazers'ın, kadrosunu bu sezon geri dönmesi pek olası olmayan Lillard'ın etrafında sıfırlamaya çalıştığı söylenmişti.



Knicks ve Philadelphia 76ers ekipleri önceki yaz Lillard'ı kovalaması en muhtemel iki takım olarak görülmüş olsa da, Sixers geçtiğimiz hafta James Harden'ı takas ederek kendisini bu yarıştan çıkarmıştı.



Blazers'ın, Lillard'ı takas etmesi durumunda kendisinin de memnuniyetle karşılayacağı bir yere göndermesinin beklendiği açıklandı.



Bir kaynak, New York'un Lillard için takas şansının, yaz aylarında DeMar DeRozan'ı imzalamış olmaları durumunda artmış olabileceğini belirtti. Lillard ve DeRozan'ın arkadaş oldukları ve aynı menajeri paylaştıkları biliniyor.