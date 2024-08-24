Klopp: "Liverpool'u özlüyorum"

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, "İşi özlemiyorum ama Liverpool ve oradaki insanları özlüyorum." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Klopp: 'Liverpool'u özlüyorum'
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24 Ağustos 2024 17:22
Liverpool'daki görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp, açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Klopp, Liverpool'u ve kulüpteki insanları özlediğini söyledi. Alman eski teknik adam, "Onları özlüyorum. İşi değil ama kulüpteki herkesi. Birbirimizi istediğimiz zaman görebiliyoruz." diye konuştu.

Futbol izlemeye sevdiğini söyleyen Klopp, "Özellikle Salzburg maçlarını. Çünkü antrenörleri Pep Lijnders benim için çok önemli. Onu izlemeyi ve gelişimini görmeyi seviyorum. Liverpool'un maçını da izledim ve çok iyiydi. Bunun dışında Olimpiyatlar ve bunun gibi şeyleri de izledim." dedi.

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