Brooklyn Nets süperstar Kevin Durant'ın menajeri Rich Kleiman, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green'in "konuşulması gereken ama konuşulmayan durum" iddiasına katılmadığını söyledi.



Geçen Nisan ayında Draymond, Durant'ın son sezonunu Warriors ile nasıl ele aldığı konusunda konuşmuştu. Green, Durant ile Warriors'ta kalmayı veya ayrılmayı konuşamadığı için kızgındı ve duruma üzgündü ve duruma "konuşulması gereken ama konuşulmayan durum" şeklinde bakmıştı.



The Athletic ile yaptığı bir röportajda Kleiman, Green'in yorumlarıyla aynı fikirde olmadığını belirtti:



"'Bize söylemesi gerekirdi' fikrine katılıyorum, çünkü hiçbir şey bu kadar siyah beyaz değil. Sanki yapsan da yapmasan da lanetlenmişsin gibi."



"Bazı zamanlarda bilmiyordu. Bazın duyguların değişir. Herkes sezon içinde böyledir. Nasıl hissedeceğinizi gerçekten bilmediğinizde, hiçbir şey bilmediğiniz bir konu hakkında bir beyanda bulunuyorsunuz. Finallerde ona ne olduğuna bakın. Kimse bilmiyor."



2018-19 sezonu başladığında, Warriors, Durant'in ekiple yeniden imzalamayı seçeceğini umuyordu. Ancak sezon ilerledikçe, Durant'ın yeniden imzalama umudu, özellikle Kasım 2018'deki sözlü bir atışmadan sonra azalmıştı.



"DİYELİM Kİ SÖYLEDİ, O ZAMAN NE YARARI OLACAKTI?"



Kleiman, Durant'ın yeniden imza atmayı veya takımdan ayrılmayı taahhüt etmesinin sonucunu tartıştı. Durant erken bir karar vermiş olsaydı, bu, sezon boyunca ona ve Warriors'ın yoluna atılacak bir soru ve eleştiri barajı olacaktı:



"Diyelim ki Kevin bunu yılın başında söyledi - ki yine bilmiyordu, ama diyelim ki söyledi. Bu birileri için nasıl daha kolay olabilirdi? Sürekli sorular gelip duracaktı. Hiçbir şey bitmeyecekti. Medya KD'nin zaten nerdeyse Knicks'le imzasını atmıştı ve ben de zaten GM olacaktım, bu yüzden hepsi yanlıştı."



"Yani, hiçbir şekilde bundan kaçınamıyorsunuz, bu yüzden bununla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sanırım, insanların farklı zamanlarda farklı duyguları oluyor. Dediğin gibi, Draymond ile süredir arkadaşım, olan oldu. Kimsenin bu yüzden uykuları kaçmıyor. Geçti gitti."



Warriors hanedanının dağınık bir şekilde sona ermesine rağmen, Durant yine de Draymond Green'e yardım etmiş ve Warriors ekibi şampiyonluğu kazanmıştı.



