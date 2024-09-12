Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 12:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 12:52

Kimlik bilgileri çalındı mı? 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığı iddisını hakkında konuştu. Peki, 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı?

Kimlik bilgileri çalındı mı? 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı?
Abone Ol
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının "85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirildi mi?" sorusuna Bakan Uraloğlu, şu yanıtı verdi:
"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."

108 milyon kişisel veri çalınmıştı

Bilgisayar korsanlarının ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı iddia edildi. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer aldı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e görev! Real Madrid Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e görev!
Burger King ismi değişti mi, neden değiştirdi? Gündem Burger King ismi değişti mi, neden değiştirdi?
Hatayspor'da, Alanyaspor maçı öncesi Calvo müjdesi Hatayspor Hatayspor'da, Alanyaspor maçı öncesi Calvo müjdesi
Balotelli'den dedikodulara yanıt! Dünya Transferler Balotelli'den dedikodulara yanıt!
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmesi!
Yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024 Gündem Yaz transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2024
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni dönem! Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yeni dönem!
Uşakspor kupada parladı TFF 3. Lig Uşakspor kupada parladı
Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı TFF 2. Lig Nazilli'de kongreye 14 kişi katıldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
TFF Başkanı'ndan olay karar: O hakemlerin görevlerine son verdi
2
Fenerbahçe'ye Juve'den bir yıldız daha!
3
Galatasaray'dan Eljif Elmas hamlesi!
4
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in hedefi!
5
Lewandowski'den Zalewski'ye Türkiye tavsiyesi!
6
Galatasaray ayrılık için oyuncuyu bekliyor!
7
Emerson'dan Türkiye kararı!

SON HABERLER

yukarı ok