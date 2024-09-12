Kimlik bilgileri çalındı mı? 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının "85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirildi mi?" sorusuna Bakan Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."

Bilgisayar korsanlarının ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı iddia edildi. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer aldı.