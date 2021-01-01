Kidd, "Luka'yla Porzingis anlaşamıyor" iddialarını yalanladı!

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'in "anlaşamadığına" dair söylentileri, "yalan haber" olarak nitelendirdi.



ESPN'in First Take programına katılan Kidd, bu spekülasyonların "yalan haber" olduğunu belirtirken, en iyi iki oyuncusunun ilişkisinin "üst düzeyde" olduğunu söyledi:



"Sanırım hepimiz ikisi arasında bir gerilim olduğuna dair şeyler duyduk. Ama bunların yalan haber olduğunu söylemek zorundayım. Bana göre ikisi de rekabet etmeye istekli oyuncular.



Bu ikiliyle hiçbir alakası olmayan ve kendi aramızda tutmakta harika bir iş çıkarıldığını düşündüğüm başka problemler de vardı. Lakin heyecanlıyım. Bence aralarındaki ilişki üst düzeyde. Harika hatta."



