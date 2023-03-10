Kevin Durant en az 2 hafta yok!

Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'ın sol ayak bileği burkulması sakatlığı sebebiyle en az iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Durant en az 2 hafta yok!
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10 Mart 2023 11:29
Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'ın sol ayak bileği burkulması sakatlığı sebebiyle en az iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

İki hafta sonra yeniden değerlendirilmeye alınacak olan Durant sakatlığı, geçtiğimiz Çarşamba günü Suns ile evinde oynayacağı ilk maçın öncesinde geçirmişti.

KD'nin ayak bileğindeki şişliğin indiği ve Suns'ın kendisini playofflar başlamadan önce kadroya katma konusunda umutlu olduğu bildirildi.

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