Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant'ın sol ayak bileği burkulması sakatlığı sebebiyle en az iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.



İki hafta sonra yeniden değerlendirilmeye alınacak olan Durant sakatlığı, geçtiğimiz Çarşamba günü Suns ile evinde oynayacağı ilk maçın öncesinde geçirmişti.



KD'nin ayak bileğindeki şişliğin indiği ve Suns'ın kendisini playofflar başlamadan önce kadroya katma konusunda umutlu olduğu bildirildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ