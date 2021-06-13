Kerim Frei Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'de oynayan Kerim Frei, yeniden Süper Lig'e dönerek Fatih Karagümrük'e imza attı.



5 kez Milli Takımda'da görev yapan Kerim Frei'nin Süper Lig'e Karagümrük formasıyla geri döndüğü ifade edildi. Yapılan açıklamada yapılan sözleşmenin detayları paylaşılmazken Frei son olarak Hollanda'nın Emmen takımında forma giyiyordu.



GC Zürih ve Fulham altyapılarında oynayan İsviçre asıllı Türk Kerim Frei daha sonra sırasıyla Cardiff, Beşiktaş, Birmingham, Başakşehir, Maccabi Haifa ve Emmen'de forma gitmişti.



