Kerem Aktürkoğlu, devre arasını anlattı

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından Kerem Aktürkoğlu konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu, devre arasını anlattı
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26 Eylül 2021 21:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Genç bir takımız. Güzel bir ortam ve ailesi havası var. Hepimiz yaşıtız. İlk yarı talihsiz bir gol yedik. İçeri girdik ve 'Bu maçı çevireceğiz' dedik. Coşkuyla ikinci yarıya başladık ve baskıyla galibiyeti alacağımızı Göztepe'ye hissettirdik. Taraftarımıza armağan olsun." dedi.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Genç takımız ve hatalarımızdan ders alacağız. Ben de kendimi geliştirmek için uğraşıyorum." dedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcu son olarak "İnşallah sezon sonu şampiyon oluruz." diyerek sözlerini noktaladı.


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