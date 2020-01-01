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Kenny Atkinson'ın, Knicks koçu olması için destek var!

SNY'den Ian Begley'e göre, New York Knicks'in bir sonraki koçu olması için, eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson için sağlam bir iç destek bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
SNY'den Ian Begley'e göre, New York Knicks'in bir sonraki koçu olması için, eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson için sağlam bir iç destek bulunuyor.

Eski Minnesota Timberwolves koçu Tom Thibodeau'nun işi almak için uzun zamandır öncü olduğu bildirilmişti. Eski Knicks koçu Mike Woodson ve geçici teknikkoç Mike Miller gibi diğerleri hala tartışmaya açık ve bu pozisyon için mülakat yapmaları bekleniyor.

New York yerlisi Mark Jackson ve eski oyuncu Jason Kidd de Knicks için tartışmalar içinde yer almış olsalar da, hiçbir zaman çok ciddi birer aday olarak görülmemişlerdi.

Nets'e son 3.5 sezon boyunca koçluk yapan başka New York'lu olan Atkinson, ekip içinde güçlü bir iç desteğe sahip. Yine de, takım başkanı Leon Rose, Miller ile dümende yollarını ayırmayı seçerse Thibodeau hala işi alma olasılığı en yüksek isim olmaya devam ediyor.


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