Keçiörengücü Taner Taşkın ile 5 maç sonra kazandı!

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk etti.



Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma Keçiörengücü'nün 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Yeni hocası Taner Taşkın'la ilk maçına çıkan Keçiörengücü, 90+7'de Vusal Isgandarli ile bulduğu golle 5 maç sonra galip geldi. Ankara ekibi, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı.



Keçiörengücü'nün diğer golleri 24 ve 66. dakikalarda İbrahim Olawoyin'den geldi. İstanbulspor'un gollerini ise 54. dakikada Ali Yaşar ve 74. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.



Bu sonucun ardından son sırada bulunan Keçiörengücü, aldığı galibiyetle 7 puana yükseldi ve 18. sıraya yerleşti. Deplasmanda mağlup olan İstanbulspor ise 10 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.



Gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.



Stat: Aktepe



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak



Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Ogün Bayrak (Dk. 87 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cihan, Pululu (Dk. 68 Uğur Utlu), Hamza Gür, Taşkın Çalış (Dk. 61 Vusal Iskandarlı), Olawoyin (Dk. 87 Djibrilla), Eze (Dk. 61 Ali Yavuz Kol)



İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Etoga (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin), Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 46 Rroca), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 86 Ferhat Yazgan), Topalli (Dk. 86 Kaan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Ethemi (Dk. 46 Duhan Aksu)



Gol: Dk. 24 ve Dk. 64 Olawoyin, Dk. 90+7 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 54 Ali Yaşar, Dk. 74 Emir Kaan Gültekin



Sarı kartlar: Dk. 22 Eze, Dk. 33 Taşkın Çalış, Dk. 85 Ogün Bayrak, Dk. 86 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü), Dk. 85 Eslem Öztürk, Dk. 85 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)





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