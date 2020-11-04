Keçiörengücü, 6 golle çok rahat turladı!

Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0'la geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, 6 golle çok rahat turladı!
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04 Kasım 2020 17:23
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Misli.com 3. Lig temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0 yendi.

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü kupada 4. tura yükseldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Barkın Kara, Ali Kılıç, Alp Osman Karaosmanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut, Osman Keçelioğlu, Ogün Bayrak (Dk. 79 Emre Uğur Uruç) , İrfan Akgün (Dk. 76 Bilal Budak), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Bilali), Alabi, Ilır Mustafa (Dk. 79 Erdal Öztürk), Dodoo, Manaj, Mustafa Tahir Babaoğlu

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ, Selim Dedekoç, Özkan Zileli (Dk. 77 Ertuğrul Eramil), Alper Sürücü, Sefer Kanıtemiz, İsmail Baran Karakoç (Dk. 64 İnanç Ülken), Oktay Eramil (Dk. 64 İlhan Aslanoğlu), Kayhan Arduç, Ömer Buğdaycı (Dk. 77 Ahmet Özan), Erçağ Evirgen (Dk. 54 Burak Kara), Enes Yılmaz 

Goller: Dk. 3 Dodoo, Dk. 61 Osman Keçelioğlu, Dk. 70 ve 90+1 Manaj, Dk. 80 ve 88 Mustafa Tahir Babaoğlu (Ankara Keçiörengücü) 

Sarı kartlar: Dk. 21 Sefer Kanıtemiz, (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 79 Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)



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