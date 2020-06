Kayserispor'da Süper Lig için umutlar yeşerdi

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek 12 hafta sonra puan cetvelinin 18. sırasından kurtulan Hes Kablo Kayserispor'da hem alınan puan hem de iyi mücadele ligde kalma umutlarını artırdı.



Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 25'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, 12 hafta sonra ligin son sırasından 17. sıraya çıktı.



Haftalardır düşme hattından çıkamayan ve adeta ligin dibine demir atan Kayserispor, Gençlerbirliği galibiyetiyle hem taraftarı hem de camiayı umutlandırdı.



Kayseri ekibi, Gençlerbirliği maçındaki 3 puanla ligde kalma umutlarını son 6 haftaya taşımış oldu.



Hes Kablo Kayserispor, ligde son 6 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.



Zorlu periyotta iç sahada Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u konuk edecek Kayseri ekibi, deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



- "Ligde kalabilecek bir takım olduğumuzu gösterdik."



Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öne geçtikleri ve çok iyi oynamalarına rağmen şanssız 2 gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldıkları Fenerbahçe maçından sonra Gençlerbirliği galibiyetinin kendilerine çok iyi geldiğini belirtti.



Ligde ara transfer döneminde kurdukları yeni takımın meyvelerini hem oyun anlamında hem de skor açısından almaya başladıklarını vurgulayan Tokgöz, "Gençlerbirliği galibiyetiyle uzun bir sürenin ardından 18'incilikten kurtulduk. Oyuncularımızın iyi mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz. Bundan sonra bu mücadeleyi skora da yansıtıp ligde kalacağız. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçında ligde kalabilecek bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyetle 'yarışta biz halen varız, mücadeleden vazgeçmek yok' dedik." ifadelerini kullandı.



- "Futbolda her şey mümkün"



Tokgöz, ligde kalmak için son ana kadar yarışı bırakmayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Çok zorlu geçecek 6 maç bizi bekliyor. 11'e 11 oynanan futbolda her şey mümkün. Ben hep buna inandım. Futbolda hiç kimsenin, hiçbir ismin üstünlüğüne inanmam. Futbolcularımız isterse gereken azmi gösterirlerse yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Oyuncularımızdaki inanç ve ligde kalma arzusuyla her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu inanç ve arzunun Kayserispor'u ligde tutacağına inanıyorum."



Camia olarak Demir Grup Sivasspor maçına kilitlendiklerinin aktaran Tokgöz, kendileri için kalan tüm maçların final niteliğinde olduğunu dile getirdi.



Mustafa Tokgöz, Sivasspor karşılaşmasından alınacak puan ya da puanların kendileri için altın değerinde olduğuna dikkati çekerek, "O maçı kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız. Bizim için son 6 maçın her biri final niteliğinde. Bunun bilincindeyiz ve bu bilinçle sahaya çıkacağız. Tabii ki bu kritik 6 maçta hakemlere de büyük iş düşüyor. Hatanın telafisinin olmadığı bir sürece girdik. Bizim olduğumuz gibi hakemlerin de hata yapma lüksü yok." şeklinde konuştu.