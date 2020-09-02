Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
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02 Eylül 2020 18:22
Hes Kablo Kayserispor'da 2 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1 Eylül 2020'de sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre 2 kulüp personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, klinik şikayeti olmayan 2 çalışanın izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı aktarıldı.

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