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Kayserispor hız kesmiyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı son çalışmayla sürdürdü.

Kaynak: AA
Kayserispor hız kesmiyor
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13 Temmuz 2018 15:44
Yeni sezon öncesi Erzurum'da kampta bulunan Kayserispor, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, duran top organizasyonlarının ardından pas ve kanatlardan orta çalışmaları yaptı.

Antrenmanın sonunda golcüler Asamoah Gyan ve Umut Bulut ile yeni transfer Bilal Başacıkoğlu, penaltı çalıştı.

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