Kayserispor hız kesmiyor

Yeni sezon öncesi Erzurum'da kampta bulunan Kayserispor, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, duran top organizasyonlarının ardından pas ve kanatlardan orta çalışmaları yaptı.
Antrenmanın sonunda golcüler Asamoah Gyan ve Umut Bulut ile yeni transfer Bilal Başacıkoğlu, penaltı çalıştı.
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Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, duran top organizasyonlarının ardından pas ve kanatlardan orta çalışmaları yaptı.
Antrenmanın sonunda golcüler Asamoah Gyan ve Umut Bulut ile yeni transfer Bilal Başacıkoğlu, penaltı çalıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın