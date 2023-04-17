Kayserispor: 'Fenerbahçe'ye yakıştıramadık'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Galatasaray maçı öncesi yaşanan otel tartışmaları üzerine konuştu.



Samet Koç yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin otel konusunda bu kadar ucuz bir gündeme sarılacağını hiç aklıma getirmedim. Çok da üzüldüm çünkü Fenerbahçe yönetimi bizi çok iyi tanıyor. Maç satma cümlesinin kurulması bile çok ayıp. Kendilerine yakıştıramadık." diye konuştu.



Koç ayrıca, "Burada acentenin yaptığı anlaşmayı bozabilir miydik? Evet bozabilirdik ve başka bir otelde kalabilirdik. Bu konunun bu kadar büyütüleceğine ihtimal vermiyordum. Çok basit bir konu. Maalesef maça dair bütün konsantrasyonumuzu bozdu." ifadelerini kullandı.



F.BAHÇE'NİN G.SARAY MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMA:



Fenerbahçe, Galatasaray-Kayserispor maçı öncesi, "Yukatel Kayserispor'un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek'in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı.



Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var:



Bu bilgi doğru mu?



Doğruysa etik mi?



Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?" açıklamasını yapmıştı.





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