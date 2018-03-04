  •  
    G.Saray'ın HEDEFİ için Wolfsburg'tan açıklama
  •  
    Valbuena'ya talip çıktı: "Anlaşma uzak değil!"
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean gelen o imzalar
  •  
    Ersun Yanal'dan Koç ve Fenerbahçe açıklaması
  •  
    Ali Koç'un listesinde yer alan 10 teknik direktör!

Kayseri Erciyesspor 11 sezonda BAL'a kadar düştü

11 sezon önce Süper Lig'de oynayan ve Sergio Agüerolu, Diego Forlanlı Atletico Madrid'e karşı Avrupa Ligi'nde mücadele eden Kayseri Erciyesspor, Orduspor'un ardından BAL'a düşen ikinci takım olurken, ligde oynadıkları 6 maçta kalelerinde gördükleri 43 golle dikkat çekiyorlar.

Kaynak: Sporx.com
Kayseri Erciyesspor 11 sezonda BAL'a kadar düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2018 16:35
Türk futbolunun içerisinde ekonomik sıkıntılardan nasibini alan takımlar arasında yer alan Kayseri Erciyesspor son yıllarda yaşadığı büyük gerileme sonrasında BAL'a (Bölgesel Amatör Lig) düştü.

2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Süper Lig'de oynayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Kayseri Erciyesspor'un bugün Spor Toto 3. Lig 2. Grup'tan BAL'a düşmesi kesinleşti. Finansal nedenlerle büyük bir düşüş yaşayan Kasyeri Erciyesspor lige eksi 3 puanla başlarken, 25 hafta geride kalırken aldığı 3 beraberlikle puanını 0 yapabildi.

Kayseri temsilcisi finansal olduğu kadar sahada da oldukça sıkıntılı günler geçirirken, ligde oynadıkları son 6 maçta kalelerinde tam 43 gol yedi. Lacivert-siyahlı ekip attığı 13 gole karşılık kalesinde yediği 89 golle eksi 76 averaja sahip. Son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor'un 9 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

85 yıllık geçmişi olan Kayseri Erciyesspor, hafta sonu ligde Diyarbekirspor'a 10-1'lik yenilgi alırken, kulüp tarihinin en ağır deplasman yenilgisini aldı.

ORDUSPOR'DAN SONRA İKİNCİ BAL'A GİDEN TAKIM OLDU

Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Kayseri Erciyesspor, bu durumda 12 sene içerisinde Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen ikinci takım olacak. Bir dönem Süper Lig'de oynayan ve Hector Cuper'in de çalıştırdığı Orduspor da Kayseri Erciyesspor'dan önce BAL'e gerileyen ilk takım olmuştu.

11 SENE ÖNCE SERGIO AGUEROLU ATLETICO İLE OYNADILAR

Kayseri Erciyesspor, Süper Lig'de mücadele ettiği iki sezonda herkesin dikkatini çekmiş ve kulüp tarihinin en büyük başarılarını yakalamıştı. Erciyesspor 2006/2007 sezonunda ligi 17. sırada bitirip alt lige düşmüştü ancak aynı sezon Türkiye Kupası'nda final oynamayı da başarmışlardı. Beşiktaş, ligi ikinci bitirdiği için Türkiye Kupası'nı kaybetmelerine rağmen Kayseri Erciyesspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Kayseri Erciyesspor, 2007/2008 sezonunda Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda Maccabi Tel Aviv'i geçti ve Atletico Madrid ile eşleşti. Temsilcimiz Avrupa Ligi 1. turunda Atletico Madrid ile oynadığı maçları 4-0 ve 5-0 kaybederek kupaya veda etti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için