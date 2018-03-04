Kayseri Erciyesspor 11 sezonda BAL'a kadar düştü

Türk futbolunun içerisinde ekonomik sıkıntılardan nasibini alan takımlar arasında yer alanson yıllarda yaşadığı büyük gerileme sonrasında'adüştü.2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Süper Lig'de oynayan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Kayseri Erciyesspor'un bugün Spor Toto 3. Lig 2. Grup'tan BAL'a düşmesi kesinleşti. Finansal nedenlerle büyük bir düşüş yaşayan Kasyeri Erciyesspor lige eksi 3 puanla başlarken, 25 hafta geride kalırken aldığı 3 beraberlikle puanını 0 yapabildi.85 yıllık geçmişi olan Kayseri Erciyesspor, hafta sonu ligde Diyarbekirspor'a 10-1'lik yenilgi alırken, kulüp tarihinin en ağır deplasman yenilgisini aldı.Gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Kayseri Erciyesspor, bu durumda 12 sene içerisinde Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen ikinci takım olacak. Bir dönem Süper Lig'de oynayan ve Hector Cuper'in de çalıştırdığı Orduspor da Kayseri Erciyesspor'dan önce BAL'e gerileyen ilk takım olmuştu.Kayseri Erciyesspor, Süper Lig'de mücadele ettiği iki sezonda herkesin dikkatini çekmiş ve kulüp tarihinin en büyük başarılarını yakalamıştı. Erciyesspor 2006/2007 sezonunda ligi 17. sırada bitirip alt lige düşmüştü ancak aynı sezon Türkiye Kupası'nda final oynamayı da başarmışlardı. Beşiktaş, ligi ikinci bitirdiği için Türkiye Kupası'nı kaybetmelerine rağmen Kayseri Erciyesspor UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.Kayseri Erciyesspor, 2007/2008 sezonunda Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda Maccabi Tel Aviv'i geçti ve Atletico Madrid ile eşleşti. Temsilcimiz Avrupa Ligi 1. turunda Atletico Madrid ile oynadığı maçları 4-0 ve 5-0 kaybederek kupaya veda etti.