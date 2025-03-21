Karşıyaka, zirve takibini sürdürmek istiyor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 7 maç kala şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Karşıyaka yarın Play-Off hattının güçlü takımlarından Muşspor deplasmanına çıkacak.



Muş Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.



Kaf-Kaf'ta Cenk Ahmet ve Yasin Ozan'ın cezaları biterken Abdülkadir ise kırmızı kart cezalısı durumunda. İnfluenza ve tonsilit tanısı konarak hastanede tedavi gören Hakan Barış forma giyemeyecek. Arka adalesinde zorlanma olan Erdal ile sakalıktan çıkan Enes'in tedavilerinin de sürdüğü belirtildi.



Sezonun ikinci yarısında Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Kaf-Kaf, bitime 7 maç kala son hafta ağırlayacağı lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 11'den 5'e indirdi.



Yeşil-kırmızılı ekip grupta 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Üst üste 3 galibiyetle Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştıran Muşspor ise 39 puana sahip. Yoğun periyottan geçecek Karşıyaka bu maçın ardından hafta içinde 26 Mart Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek.



