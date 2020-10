Kareem: "LeBron'un geride bıraktıkları, olağanüstü!"

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in saha içindeki ve dışındaki "olağanüstü" mirasını övdü.



Şampiyonluğu Los Angeles'a geri getiren LeBron, çabalarından dolayı Kareem'den büyük övgü aldı.



Kareem, ESPN'in "First Take" programına çıktı ve LeBron'un mirasından şu şekilde bahsetti:



"Bana kalırsa insanlar onun üç farklı şehirdeki varlığının kalitesine dikkat çekecekler. Her seferinde şampiyonluğu getirdi. Bu oldukça etkileyici ve bence eğer sahip olduğu tek miras buysa, bu olağanüstü. Ama hem sahada hem de saha dışında bundan fazlasını yaptı. Bu yüzden ona çok saygı duyuyorum. Siyasi ve sosyal olarak müdahil olması nedeniyle. Bütün o çocukları okula göndermesiyle. O harika bir birey ve bence Los Angeles, kendisinin topluluğu benimsemesinden ötürü çok şanslı."



Kareem, kariyerinde birçok şampiyonluk yarışının çok önemli bir parçasıydı ve toplamda altı şampiyonluk ve altı MVP ödülü kazanmıştı. Kareem sadece NBA'in 70'lerdeki yüzü olmakla kalmamış, aynı zamanda Vietnam Savaşı'na da karşı çıkarak, 1968 Olimpiyatları'na katılmayarak güçlü duruşunu ortaya koymuştu.