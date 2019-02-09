Kagawa'dan taraftarlara Japon selamı

1 / 4 Kagawa'dan Beşiktaşlılara Japon selamı

'ın yeni transferi, Bursaspor maçıyla Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi.Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı.