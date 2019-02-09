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Kagawa'dan taraftarlara Japon selamı

Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarlarının önüne ilk kez çıkan Shinji Kagawa, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı

Kaynak: AA
Kagawa'dan taraftarlara Japon selamı
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09 Şubat 2019 19:24
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, Bursaspor maçıyla Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.

Siyah-beyazlıların tribünlere çağırdığı yıldız oyuncu, taraftarları Japonlara özgü bir şekilde selamladı. Taraftarlar da Kagawa'ya aynı şekilde karşılık verdi.

Tribünlerde Japonya bayrağı dikkati çekerken, Kagawa'yı takip etmek için 10 Japon gazeteci akreditasyon yaptırdı. Ayrıca Kagawa'yı izlemek için Japon taraftarlar da stattaki yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar, Japon futbolcunun resminin yer aldığı ve isminin yazılı olduğu bir pankart açtı.

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Kagawa'dan Beşiktaşlılara Japon selamı


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