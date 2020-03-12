Juventuslu Rugani'de koronavirüs çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, oyuncusu Daniele Rugani'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.İtalya'da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A'ya da sıçradı.Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu. Bu arada Rugani, üç günce önce Inter maçı sonrası takımla birlikte kutlama yaparken fotoğraf paylaşmıştı. O fotoğrafta Rugani'nin hemen önünde Merih Demiral yer almıştı.Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827'yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.Virüs bulaştığı haberleri ayyuka çıkan Daniele Rugani sosyal paylaşım mecrası Instagram üzerinden iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı. Rugani iyi olduğunu belirttiği açıklamasında herkesi kurallara uymaya çağırdı. İşte o sözler:"Haberleri okudunuz. Benim için endişelenen herkese iyi olduğumu söylemek isterim. Şu anda hastanelerde bu acil konuyla ilgilenen ve mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür etmek istiyorum. Virüs hiç bir ayrım yapmıyor, herkesi sevdiklerimiz, çevremizdekiler ve kendimiz için kurallara uymaya çağırıyorum"