Jürgen Klopp: ''FA Cup'ı kazansak bile...''

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, FA Cup maçları öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Klopp, FA Cup'ı kazansalar bile insanların Premier League'den bahsedeceğini dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam ilk olarak ''FA Cup'ı kazansak bile insanlar 125 yıldır Premier League'i kazanamadığımızı söyleyecek. Bu iş böyle'' ifadelerini kullandı.
Klopp, FA Cup şampiyonluğu için çok erken olduğunu belirtirken ''Şu an FA Cup şampiyonluğundan bahsedemeyiz. Daha bizim için ilk tur bu. Çeyrek final ve yarı final maçları çok zor olacak, tıbkı Şampiyonlar Ligi gibi'' dedi.
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Klopp, FA Cup'ı kazansalar bile insanların Premier League'den bahsedeceğini dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam ilk olarak ''FA Cup'ı kazansak bile insanlar 125 yıldır Premier League'i kazanamadığımızı söyleyecek. Bu iş böyle'' ifadelerini kullandı.
Klopp, FA Cup şampiyonluğu için çok erken olduğunu belirtirken ''Şu an FA Cup şampiyonluğundan bahsedemeyiz. Daha bizim için ilk tur bu. Çeyrek final ve yarı final maçları çok zor olacak, tıbkı Şampiyonlar Ligi gibi'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın