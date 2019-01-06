  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Jürgen Klopp: ''FA Cup'ı kazansak bile...''

Jürgen Klopp, bu sezon FA Cup'ı kazansalar bile insanların Premier League'den bahsedeceğini dile getirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jürgen Klopp: ''FA Cup'ı kazansak bile...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2019 03:41
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, FA Cup maçları öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Klopp, FA Cup'ı kazansalar bile insanların Premier League'den bahsedeceğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam ilk olarak ''FA Cup'ı kazansak bile insanlar 125 yıldır Premier League'i kazanamadığımızı söyleyecek. Bu iş böyle'' ifadelerini kullandı.

Klopp, FA Cup şampiyonluğu için çok erken olduğunu belirtirken ''Şu an FA Cup şampiyonluğundan bahsedemeyiz. Daha bizim için ilk tur bu. Çeyrek final ve yarı final maçları çok zor olacak, tıbkı Şampiyonlar Ligi gibi'' dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için