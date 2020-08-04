Junior Caiçara: 'Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kadroları harikaydı'

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara, ESPN Brezilya'ya açıklamalada bulundu.



Sezon başında Flamengo tarafından istendiğini söyleyen Junior Caiçara, "Flamengo'nun benimle ufak bir ilgisi vardı. Her oyuncu Flamengo'da oynamak ister. Finansal yapısı ve Libertadores'i kazandıran bir projeleri var. O pozisyonda sadece Rafinha vardı. Ancak, kesinleşen bir şey olmadı. Ayrıca, benim de Başakşehir ile kontratım devam ediyordu. O günden beri Brezilya'dan benimle ilgilenen olmadı." ifadelerini kullandı.



"Şampiyonluğunuzu anlatabilir misin?"



- Hepimiz için ama özellikle başkan için çok duygusal bir zaferdi. Üç yıl boyunca kapıyı çaldık. İki kez ikinci ve bir kez üçüncü olduk. Kazanabileceğimizi göstermiştik. Bu kez herkes çok inandı ve inanılmazı başardık.



"Türkiye'de koronavirüs sürecinde hayat nasıl gidiyor?"



- İnsanlar maçlarımızı sokakta izledi. Başkan, stadyumun dışında büyük bir ekran ayarladı ve herkes oradan izledi. Dışarıdaki taraftarların seslerini duyuyorduk. Maçlar, koronavirüs nedeniyle seyircisizdi zaten. Maçlardan iki gün önce testlere giriyorduk.



"KAPIM KONUŞMAK İSTEYENLERE AÇIK"



"Senin adına sezon nasıl geçti?"



- Bireysel olarak da, takım olarak da harika bir sezondu. 32 maçtan fazla oynadım ve fantastik bir başarı oldu. Şampiyonluk kazandım. Avrupa Ligi'nde de devam ediyoruz.



"Gelecek sezon için ne düşünüyorsun? Kalacak mısın, ayrılacak mısın?"



- 1 yıl daha kontratım var. Birçok söylenti var. Benim kapım konuşmak isteyenlere açık. Başkan, benimle sözleşme yenilemek istiyor. Oturup konuşacağız ve en iyisi neyse, ona göre karar alacağız.



"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN KADROLARI HARİKAYDI"



"Türkiye'nin büyük takımları olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray neden şampiyonluk yarışında yoktu?"



- Fenerbahçe gerçekten harika bir takım kurmuştu. Ayrıca, Trabzonspor'un da harika bir kadrosu vardı. Ancak, bizim kadromuz da hem çok iyiydi hem de çok iyi çalıştı. Maçlara konsantre olduk ve birçok maçta harika oynadık. Galatasaray ve Beşiktaş ise diğerlerinin biraz daha altındaydı.







