Julian Brandt: 'Tüm suçu Mesut Özil'e yüklüyorlar'

HOENESS'İN SÖZLERİ KONUYU 'PERFORMANS'A GETİRMİŞTİ

Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve Leroy Sane'nin yerine kadroya alınarak şaşkınlık yaratan Leverkusenli Julian Brandt, Mesut Özil tartışmalarına katıldı.Brandt, basın toplantısında gelen soru üzerine, "" cevabını verdi.Genç yıldız, sözlerini, "" diyerek bitirdi.Özellikle Bayern Münih Başkanı Uli Höness'in, Mesut Özil hakkında yaptığı, "Bu hayaletin kararına sevindim. Yıllardır b*k gibi oynuyordu. Şimdi de b*ktan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor. Mesut'un yıllardır milli takımda yeri yoktu." sözleri büyük tertışma yaratmıştı.