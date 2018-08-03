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Julian Brandt: "Tüm suçu Mesut Özil'e yüklüyorlar"

Leverkusen'in yıldızı Julian Brandt, Mesut Özil ile ilgili yapılan performans eleştirilerine karşı çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Julian Brandt: 'Tüm suçu Mesut Özil'e yüklüyorlar'
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03 Ağustos 2018 14:29
Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ve Leroy Sane'nin yerine kadroya alınarak şaşkınlık yaratan Leverkusenli Julian Brandt, Mesut Özil tartışmalarına katıldı.

Brandt, basın toplantısında gelen soru üzerine, "Bana göre; Dünya Kupası'ndan elenişimizin nedeni Mesut Özil değil. Mesut, muhtemelen en iyi performansını sergileyemedi. Bazı hatalar da yapmış olur, doğru. Fakat, bunu takımdaki her bir oyuncu için de söyleyebilirsiniz." cevabını verdi.

Genç yıldız, sözlerini, "Dünya Kupası'ndan elenişimizin tüm suçunu Mesut Özil'in üstüne atmak ve baskı kurmak yanlış." diyerek bitirdi.

HOENESS'İN SÖZLERİ KONUYU 'PERFORMANS'A GETİRMİŞTİ

Özellikle Bayern Münih Başkanı Uli Höness'in, Mesut Özil hakkında yaptığı, "Bu hayaletin kararına sevindim. Yıllardır b*k gibi oynuyordu. Şimdi de b*ktan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor. Mesut'un yıllardır milli takımda yeri yoktu." sözleri büyük tertışma yaratmıştı.



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