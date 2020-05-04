Josef için Trabzonspor sürprizi

Suudi Arabistan futbolunda yaşanan ekonomik kriz pek çok futbolcunun ülkeden ayrılmak için görüşmeler yapmasına neden oldu… geçen sezon Damien Comolli'nin 12 milyon Euro'ya Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye de önerildiği ancak olumsuz yanıt alındığı hatırlatıldı. Josef için sezon başında Galatasaray'la da bir görüşme yapıldığı belirtildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.Josef'in indirime yanaşmadığı için Ahli'nin sözleşmesini feshetmeyi önerdiği ancak Brezilyalı oyuncunun iyi bir teklif bulmadan ayrılmak istemediği için kendilerine teklif edildiği iletildi.