Josef de Souza'dan ayrılık sorularına cevap

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza, takımı Al-Ahli'den ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Josef de Souza'dan ayrılık sorularına cevap
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08 Mayıs 2020 22:01
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Al-Ahli'den maaşını alamadığı ve ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu.

Flamengo ile adı anılan Josef de Souza, "Menajerim, Arabistan'dan çok iyi maaş aldığımı Flamengo'ya iletti. Flamengo ise maaşımın aynısını ödeyebileceğini iletti. Ancak, Al Ahli maaşımın tamamını ödedi ve an itibariyle Arabistan'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, "Palmeiras benimle bir görüştü. Bana Palmeiras için oynayıp oynamayacağımı sordular. Ancak, Palmeiras'ın teklifini kabul etmedim. Arabistan'da en azından 1 sezon dah ageçireceğim. Hayalim Brezilya'ya geri dönmek ve şampiyonluk yaşamak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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