Jose Sosa: 'Bunun da üstesinden geleceğiz'

Fenerbahçe'de son haftalarda formunu yükselten Jose Sosa iddialı konuştu.



Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Neler yapabileceğimizi Trabzon deplasmanında gösterdik. Kadıköy'de ise istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Ancak bunun üstesinden gelebilecek kadar kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Önce Konya deplasmanında kazanacağız. Ardından evimizde Gençlerbirliği'ni yenerek kötü seriye son vereceğiz. Bunu birlik olarak başaracağız" dedi.



35 yaşındaki Arjantinli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.



