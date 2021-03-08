Jose Sosa: "Bunun da üstesinden geleceğiz"

Fenerbahçe'de son haftaların dikkat çeken ismi Jose Sosa seri galibiyetlerin geleceğini söyledi.

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Jose Sosa: 'Bunun da üstesinden geleceğiz'
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08 Mart 2021 12:22
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de son haftalarda formunu yükselten Jose Sosa iddialı konuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Neler yapabileceğimizi Trabzon deplasmanında gösterdik. Kadıköy'de ise istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Ancak bunun üstesinden gelebilecek kadar kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Önce Konya deplasmanında kazanacağız. Ardından evimizde Gençlerbirliği'ni yenerek kötü seriye son vereceğiz. Bunu birlik olarak başaracağız" dedi.

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.



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