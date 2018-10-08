Jose Mourinho'nun tazminatı 34 milyon euro!

'da eleştiri oklarının altında olan teknik direktöriçin İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Manchester United, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'yu kovması halinde Portekizli teknik direktöretazminat ödemek zorunda kalacak.Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan Şampiyonlar Ligi maddesi de dikkat çekti. İngiliz basınının iddiasına göre United, sene sonu Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Mourinho'nun kovulması halinde 11 milyon euro tazminat ödenecek.Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yapılan eleştirilere ''Beni kovacaklarını düşünmüyorum. Tazminatım ne kadar biliyor musunuz siz?'' cevabını vermişti.