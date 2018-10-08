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Jose Mourinho'nun tazminatı 34 milyon euro!

Manchester United'da geleceği tartışılan Jose Mourinho'nun tazminatının 34 milyon euro olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'nun tazminatı 34 milyon euro!
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08 Ekim 2018 15:57
Manchester United'da eleştiri oklarının altında olan teknik direktör Jose Mourinho için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Manchester United, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'yu kovması halinde Portekizli teknik direktöre 34 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAMAZSA...

Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan Şampiyonlar Ligi maddesi de dikkat çekti. İngiliz basınının iddiasına göre United, sene sonu Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Mourinho'nun kovulması halinde 11 milyon euro tazminat ödenecek.

Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında yapılan eleştirilere ''Beni kovacaklarını düşünmüyorum. Tazminatım ne kadar biliyor musunuz siz?'' cevabını vermişti.

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