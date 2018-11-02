4 YIL 24 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Sampaoli'nin kısa süre içinde Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.Adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Sampaoli'nin, menajeri tarafından çeşitli Avrupa kulüplerine önerildiği ortaya çıktı.Portekiz ve Şili basınında yer alan haberlerde; Arjantin Milli Takımı'nın eski hocasının tekrar Avrupa'da çalışmak istediğini menajerine ilettiği, bunun üzerine menajerinin temaslara geçtiği kaydedildi.Sampaoli'ye başarısız Dünya Kupası macerası sonrası Brezilya'dan Santos, Meksika, Kosta Riska, ABD Milli Takımları, iki Afrika Milli Takımı, MLS'ten Chicago Fire ve Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın teklifleri olduğu belirtildi.Al Ittihad'ın 4 yıl 24 milyon dolarlık bir teklifi olduğu ancak Sampaoli'nin Avrupa'da kulüp çalıştırmak için bu teklifi reddettiği belirtildi.