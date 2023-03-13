Jorge Jesus'tan son nokta: 'Çok rahatsızım!'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynanacak rövanş maçına odaklandı.İspanya'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren Avrupa Ligi maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un,sözleri Portekizli teknik adamın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı şeklinde yorumlandı.Jorge Jesus ise bu yorumlaran rahatsız olduğunu söyledi,ifadelerini kullandı.Jorge Jesus, İspanya dönüşü Sevilla maçında yapılan hataları masaya yatırdıklarını belirterek, "sözlerini sarf etti.