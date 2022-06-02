Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus'un nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacağı çok merak ediliyor. 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının son çalıştığı takım olan Benfica dönemi ile Sarı-Lacivertliler'in ve şampiyon Trabzonspor'un bu sezonki maç başı istatistikleri karşılaştırıldı. Comparisonator'un verilerine göre; başarılı çalıştırıcının hücum hattındaki istatistikleri ile hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un üzerine çıktığı görüldü.



İSTATİSTİKLERİ ÖN PLANDA



Jorge Jesus, Benfica'da 2.47 gol, 30.67 başarılı atak, 148.84 3. bölgede isabetli pas, rakip sahada 13.25 top kazanma ortalamalarını yakaladı. Fenerbahçe bu sezon 1.92 gol, 26.58 başarılı atak, 121.18, 3. bölgede yapılan isabetli pas, rakip sahada 11.92 top kazanma istatistikleri ile oynadı. 1.82 gol ortalaması ile Trabzonspor'un başarılı atak aksiyonun ortalaması ise 23.63 oldu. Fırtına, 3. bölgede 119.6 isabetli pas ortalamasını yakaladı. Rakip sahada top kazanma ortalaması ise 10.



SAVUNMA ORTA SAHADA



Jorge Jesus, Flamengo'da ise oynattığı oyun ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Stratejimiz belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pres yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor. Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor."



